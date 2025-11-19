最高裁判所＝東京都千代田区最高裁第1小法廷（安浪亮介裁判長）は、海外での臓器移植手術を無許可であっせんしたとして、臓器移植法違反（無許可あっせん）の罪に問われたNPO法人「難病患者支援の会」（東京）と、理事長の菊池仁達被告（65）の上告を棄却する決定をした。17日付。法人を罰金100万円、被告を懲役8月とした一、二審判決が確定する。被告側は「国外での行為はあっせんには当たらない」と無罪を主張したが、2023年