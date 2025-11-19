サングラスの有名ブランド「レイバン」や「オークリー」の商品を指定価格以上で販売するよう小売業者に強制したとして、公正取引委員会は19日、独禁法違反の疑いで眼鏡輸入販売大手「ルックスオティカジャパン」に立ち入り検査した。