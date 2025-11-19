１９日に放送されたフジテレビ系「サン！シャイン」では、前日に行われた日中局長級協議を取り上げた。その中でキヤノングローバル戦略研究所の上席研究員・峯村健司氏が、この局長級協議について、中国外務省の局長がポケットに手を入れ、日本側に話している写真を撮れれば中国側は「これが成果」だと解説した。峯村氏は、今回の局長級協議は「まったく（うまく）いっていない」と切り出し「中国外務省からすれば、この写真が