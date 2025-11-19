昨年11月をもって芸能界を引退した元グラビアアイドル、元女優の浅川まりなさんが19日までにインスタグラムを更新。妊娠を発表した。浅川さんは「この度、私のお腹に小さな命を授かりました」と報告。「実は私は、前から子宮に病気があり、正直、子どもを授かるのは難しいと思っていました」と明かすとともに、「そんな中で私たちの元へ来てくれた小さな命に、感謝の気持ちでいっぱいです」と思いをつづった。続けて「現在は安定期