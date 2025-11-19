明星工業は４日ぶりに反発している。英ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドが１８日の取引終了後に関東財務局へ提出した変更報告書で、共同保有者も含めた株式保有比率が従来の１０．３６％から１１．３８％に上昇しており、思惑視した買いが入っている。英ニッポン・アクティブの保有割合が７．３８％から７．４３％に、米エヌエーブイエフ・セレクトの保有割合が２．３１％から３．２８％に増えた。報告義務