日宣が続伸している。１８日の取引終了後、投資事業組合を通じて出資するＳｍａｒｔＨＲ（東京都港区）の株式一部売却に伴い、２６年２月期に投資事業組合運用益を営業外収益として計上すると発表しており、好材料視されている。なお、具体的な分配金額が確定していないため、通期業績予想への影響は精査が必要な状況としている。 出所：MINKABU PRESS