リンナイは４日ぶり反発。ＳＭＢＣ日興証券が１８日付で目標株価を４１５０円から４２００円へ引き上げた。投資評価は「２（中立）」を据え置いた。同証券によると、２７年３月期からの新中期経営計画において安定した利益成長に加え、ＲＯＥ１０％超を目指して株主還元が強化されるかが注目点と指摘。電化対応を含む高付加価値製品の強化にも注目とした。 出所：MINKABU PRESS