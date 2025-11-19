長年の喫煙は記憶力や判断力といった認知機能を徐々に低下させ、認知症発症のリスクも高めることが研究で示されています。脳血管への悪影響や神経細胞へのダメージが蓄積することで、加齢に伴う脳の変化が加速します。認知機能への影響メカニズムと、脳卒中後の回復過程における喫煙の悪影響について説明します。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科