午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９２７、値下がり銘柄数は６０９、変わらずは７３銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、不動産、倉庫・運輸、小売など。値下がりで目立つのは機械、その他製品、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS