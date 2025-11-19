Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。子どもがぐずっているときや退屈しているときなど、タブレットは親の強い味方です。ゲームや動画視聴などおもちゃとして使えるだけでなく、学習用としても活用できて便利ですよね。しかし、子どもが有害サイトへアクセスしていないか、正しい使い方をしているか、毎回確認するのは大変…