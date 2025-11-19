元プロボクサーの亀田興毅（39）が11月12日、Instagramを更新。サンマをきれいに食べる姿を公開した。 投稿された写真は、骨だけになったサンマを見せつけほほ笑む亀田の姿。サンマをきれいに平らげたのが誇らしいのか、まるで子どものような満面の笑顔を浮かべている。亀田は「頭いい子は魚の食べ方がうまいとおばあちゃんによく言われたけど、その説は誤りかもしれん…。」とコメントしている。 【画像】