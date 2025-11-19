カテキンの健康効果を引き出すためには、摂取するタイミングや方法も重要な要素となります。食事と合わせて飲むことで血糖値の上昇を抑える効果が期待できる一方、空腹時の摂取は胃への刺激となる可能性があります。また、継続的に適量を摂取することが、一度に大量摂取するよりも効果的です。ここでは、カテキンを効果的に摂取するための具体的な方法について解説します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大