［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場11月18日、日本代表はボリビア代表と国際親善試合を戦い、３−０で快勝を収めた。開始４分に久保建英のクロスから鎌田大地が左足で決めたシュートで先制した日本は、71分に中村敬斗の折り返しを町野修斗がねじ込んで追加点。78分にも上田綺世のお膳立てから中村敬斗が華麗にネットを揺らし、勝負を決定づけた。２シャドーの一角で先発し、１点目をアシストした久