三重・伊賀市で住宅2棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】木造2階建ての母屋と平屋建ての離れが全焼 焼け跡から1人の遺体見つかる この家に住む60代男性か 三重・伊賀市 警察や消防によりますと、きのう午後6時半頃、伊賀市治田の住宅から火が出ました。火は3時間半ほどで消し止められましたが、木造2階建ての母屋と、平屋建ての離れが全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に1人で