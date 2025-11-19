ドジャースがヤンキースからFAとなったコディ・ベリンジャー外野手（30）に興味を示していると18日（日本時間19日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。同サイトはESPNの敏腕記者ジェフ・パッサン氏の情報として、「ドジャースが外野手補強を目指す中でベリンジャーに興味を示している」と報じた。ベリンジャーは2013年のMLBドラフト4巡目（全体124位）でドジャースから指名され、17年にメジャーデビューし、同年の新