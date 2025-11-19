サッカーのキリンチャレンジカップで日本代表がボリビア代表に3-0で完勝したことが、中国のサッカーファンから絶賛されている。18日に行われた試合は、前半開始早々の4分に久保建英の右サイドからのクロスを鎌田大地が胸トラップから左足ボレーで決め、日本が先制する。その後は前線にボールが収まらず苦しい時間が続いたが、選手交代が功を奏する。72分に途中出場の中村敬斗のクロスを同じく途中出場の町野修斗が押し込み追加点を