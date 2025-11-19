アメリカ発祥の清掃フランチャイズ事業「カバーオール」をエリアフランチャイジーとして展開する株式会社アヴニール（福岡県福岡市）は、2025年9月1日に新たな拠点となる「北九州営業所」を開設しました。福岡地区本部開設から順調に事業を拡大し、2025年10月末時点で加盟オーナー数43名、取引企業数430社を突破。北九州エリアにおける清掃ニーズの高まりを受け、さらなるサービス拡充と加盟オーナーの支援体制強化を目指します。&