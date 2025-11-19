吉本新喜劇の内場勝則（65）・未知やすえ（62）夫妻が、「大阪市介護予防アンバサダー」」に任命された。介護予防の大切さを「明るく元気に」発信していく。【写真】未知やすえの「キレ芸」にタジタジ…な内場勝則大阪市では、介護予防のさらなる推進を図るため、「すこやかにかいご予防でいい人生」の頭文字をとって名づけた「“すかい”プロジェクト」事業を実施している。内場と未知は事業の対象となる世代に知名度が