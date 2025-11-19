貸し会議室サービスを展開する株式会社あどばる（東京都新宿区）は、JR新橋駅銀座口から徒歩1分の好立地に、新たな貸し会議室「TIME SHARING 新橋駅前」を2025年12月より順次オープンします。同ビル内にはイベントスペース「グレイドパーク新橋駅前」も同時期に開業。会議から懇親会まで、ビル内移動だけで完結できる利便性の高さが魅力です。 新橋駅銀座口徒歩1分の好立地！ 貸し会議室「TIME SHARING 新橋駅前」