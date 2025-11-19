スワン電器株式会社（千葉県柏市）は、空間デザインの可能性を広げるLEDチューブライト「Nooled（ヌーレッド）」を2025年12月1日（月）より発売します。軽量でフレキシブルなシリコン素材を採用し、直線・曲線を問わず自由自在な光の演出が可能。オフィスやホテル、公共施設などの空間照明に最適なプロフェッショナル向けの新製品です。 スワン電器「Nooled（ヌーレッド）」  発売日：2025年12月1日（月）価格：・1