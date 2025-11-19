株式会社セイワ（東京都江戸川区）は、トラックなどの大型車両特有の「死角」を解消する新製品、グリップスマートドアミラー『RAY30』を2025年11月中旬より発売しました。既存のピラーアシストグリップに取り付けるだけで、見にくい左後方や前方の死角を鮮明な映像で確認できる、プロドライバー待望の安全運転支援グッズです。 セイワ「グリップスマートドアミラー RAY30」  価格：オープン価格（実勢価格：21,800