新米のおいしい季節になった。つやつやのご飯を堪能したいところだが……去年より増産傾向にある米の価格は、大きく変わる気配はない。農林水産省によると、10月31日までの1週間で全国のスーパー約1千店舗で販売された米の平均価格（5kg）は4,208円。前週より43円低下したものの、8週連続で4千円台という高値を推移している。この状況では、新米を気軽に購入することも難しい。そこで、引き続き活用したいのが備蓄米だ。しかし、備