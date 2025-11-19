福井・鯖江市で、逆走車が混み合う道路を走ってくる様子がカメラに捉えられた。撮影者は間一髪で回避してすれ違ったものの、逆走車は後続車に衝突。目撃者によると、車体が大きく跳ね上がるほどの衝突だったという。この事故で逆走車は複数台に衝突し、運転していた男性が重傷を負っている。恐怖…迫りくる逆走車が背後でドン！福井・鯖江市で13日午後7時過ぎに撮影されたのは、逆走したままこちらに向かってくる黒い車だ。目撃者