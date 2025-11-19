ラオスを訪問中の天皇皇后両陛下の長女愛子さまは、晩さん会に出席し外国訪問で初となるお言葉を述べられました。【映像】和服姿でお言葉を述べる愛子さま「この機会に、日本・ラオス両国において、お互いの国への理解や関心がより一層高まり、果てしなく続く悠久のメコン川の流れのように、どこまでも発展していくよう願っています」「コー・コープ・チャイ・ラーイ（どうもありがとうございました。）ニョック・チョーク（乾杯