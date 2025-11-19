楽天の藤平尚真投手（２７）が１９日、自身のインスタグラムを更新。「おはようございます。報道にもありました通り入籍した事を皆様にご報告します！！まだまだ未熟な２人ではありますがこれからの野球人生、そしてその先の人生２人で支え合っていきたいと思います」などと記し、海辺で撮影したウェディングドレスとタキシード姿の２人の写真を投稿した。「長澤まさみ似と報道がありましたが朝、何度も確認しましたが似てな