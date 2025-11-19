◆ 日本人初のQO受諾シカゴ・カブスは現地時間18日、FAの今永昇太投手（31）がクオリファイング・オファー（QO）を受諾したことを発表。単年2202万5000ドルの契約で来季残留が決まった。今季終了直後、カブスは今永との契約に含まれていた3年5775万ドルの球団オプションを行使せず、今永サイドも1年1525万ドルの選手オプションを破棄。FAとなった今永は球団からQOを提示され、現地18日の午後4時（日本時間19日の午前6時）が回