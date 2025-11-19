最後の「調整」だ。【写真】“咥えタバコ”でショットを打ったジャンボ尾崎20日開幕の「大王製紙エリエールレディス」（愛媛・エリエールGC松山=6595ヤード・パー71）は、来季の国内シード選手が決まる大事な試合。さらに、ポイントランクトップを独走する佐久間朱莉（22）は単独34位以上で「年間女王」が確定する。その佐久間と予選ラウンドで同組になったのが、主催者推薦で出場する渋野日向子（27）と西村優菜（25）。前