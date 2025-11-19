プロ野球・巨人の湯浅大選手が18日、契約更改交渉に臨み、150万円ダウンの推定年俸1350万円でサインしました。「うまくいったことがないくらい、しんどい感じでした」プロ8年目の今季は1軍での試合出場は8試合。球団からは交渉の席で「チャンスもそんなにあるわけではない」と告げられましたが、「でも、なんとか結果を残してほしい」と期待の言葉もかけられたそうです。少しでも出場機会を増やすべく、外野も守れるよう練習をこの