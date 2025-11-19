「撮影や野球以外の仕事が入っていたりとか。たまに球場にも行きますけど、家でウエートしたりとか。シーズンみたいにガツガツはしてないんですけど、昨年、一昨年みたいに手術がないので普通のオフシーズンというか、ゆったりとしたオフシーズンを過ごしているなと思っています」【もっと読む】周囲が気を揉むドジャース山本由伸の結婚適齢期…今季大活躍でスポンサーからの注目度も急騰日本時間14日、3年連続4度目のMVPを獲得