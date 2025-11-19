◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）今年のマイルＣＳは、今年の安田記念を制したジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）をはじめ、ドバイ・ターフを勝ったソウルラッシュ、ヴィクトリアＭ勝ちのアスコリピチェーノらトップマイラーが勢ぞろい。そんな一戦で、馬券の参考になる記録を紹介する。◆牝馬は苦戦傾向過去１０年で牝馬は延べ２８頭が出走し、