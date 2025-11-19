楽天の藤平尚真投手（２７）が１９日、ＳＮＳで結婚を発表した。この日、自身のＸ（旧ツイッター）とインスタグラムを更新。「まだまだ未熟な２人ではありますがこれからの野球人生、そしてその先の人生、２人で支え合っていきたいと思います」とコメントを出した。お相手は同い年の一般女性で、今季終了後に婚姻届を提出していた。今季はシーズン後半から守護神を務め、６２試合に登板して２勝２敗、１２セーブ、２１ホール