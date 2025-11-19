1968年にスタートし、今年で58回目を迎える『年忘れにっぽんの歌』や『日本作詩大賞』『徳光和夫の名曲にっぽん』といった演歌・歌謡曲に特化した長寿番組をはじめ、月曜深夜にレギュラー放送中の『プレミアMelodiX!』、毎年恒例の大型音楽特番『テレ東音楽祭』など、独自の視点と演出で多彩な歌番組を取り揃えているテレビ東京。音楽市場の変化をとらえ、テレビ東京ならではの番組作りで勝負すると話す担当者に、J-POPやK-POPが