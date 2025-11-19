今年6月のUEFAネーションズリーグ・ポルトガル戦でドイツ代表デビューを果たし、そこから5か月。2026ワールドカップ欧州予選でドイツ代表のエースとなったのがニューカッスル所属FWニック・ヴォルテマーデだ。ヴォルテマーデは先月の欧州予選・北アイルランド戦、今月のルクセンブルク戦（2ゴール）、スロバキア戦でそれぞれ決勝ゴールを挙げ、ドイツのW杯出場権獲得に大きく貢献した。ドイツでは同じ大型FWティム・クラインディー