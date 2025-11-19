カラノアが、デジタルシングル「Sugoroku」を11月26日にリリースする。 （関連：カラノア、ルーツが渾然一体となったポップサウンド主催イベント『Log Book Fest. -Vol.1』を観て） 同楽曲は、タイトなビートが聴く人の歩みを煽る疾走感満載のドラムンベースに。雄大（Vo）によるトラックメイクで、多重なトラックにギミックを詰め込んだアレンジや、左右で鳴り響くギターフレーズが