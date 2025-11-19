ブラジル代表として出場したセネガル代表との親善試合で太ももを負傷し、64分に交代していたガブリエウ・マガリャンイス。治療のためロンドンに戻ったが、最大で2カ月離脱することになると『Daily Mail』が伝えた。アーセナルはこれまでプレミアリーグで11試合5失点、チャンピオンズリーグでは4試合で無失点と堅守を誇っているが、守備の要をしばらく失うことになった。ガブリエウは守備だけでなくセットプレイのターゲットになる