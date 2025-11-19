シャビ・アロンソ監督が就任した今季はラ・リーガで首位に位置するレアル・マドリードだが、昨季は無冠。その理由として、カルロ・アンチェロッティ前監督はブラジル代表DFエデル・ミリトンやスペイン代表DFダニエル・カルバハルなど、最終ラインの選手が相次いで負傷離脱したことだと語っていた。そのため、フランス代表MFオーレリアン・チュアメニは本職ではないセンターバックでプレイする機会が増加。しかし、不安定なパフォー