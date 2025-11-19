【Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ：追加ストーリー・コンテンツ】 12月10日 配信予定 価格：3,000円 ポケモンは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A」の有料追加コンテンツ「Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ（メガじげんラッシュ）」について、最新情報を公式YouTubeにて11月19日23時に公開する。 「メガじげん