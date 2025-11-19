18日夜、石川県穴水町の国道でクレーン車が路肩に横転する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでしたが、事故の影響で水道管が破損し周辺の住宅が断水するなど、影響が広がっています。18日午後11時ごろ、穴水町曽福の国道249号で輪島市方面へ向かっていたクレーン車が路肩に横転しました。クレーン車を運転していた男性は病院に運ばれましたが、けがはありませんでした。近くの住民によりますと、事故の影響で