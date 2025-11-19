元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊が１８日、都内で「ＯＮＥ１７３スーパーボンＶＳ野杁」（１６日、有明アリーナ）でＴＫＯ勝利したデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）戦から二夜明けた記者会見を行った。武尊は今年３月の「ＯＮＥ１７２」では、ロッタン・ジットムアンノンに１ラウンドＫＯ負け。８か月ぶりの再起戦となったピューリック戦で２回ＴＫＯで勝利。試合後は、次の試合で引退す