西武は１９日、今井達也投手のポスティングシステムによるＭＬＢへの移籍について、球団から日本野球機構（ＮＰＢ）を通して申請を行い、ＭＬＢ全球団あてに通知されたと発表した。交渉期限は米国東海岸時間２０２５年１９日８時（日本時間１９日２２時）から２０２６年１月２日１７時（同３日７時）までと通知された。