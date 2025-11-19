キリンチャレンジカップ2025 日本３(１−０)０ボリビア19:17キックオフ 国立競技場 入場者数53,508人試合データリンクはこちら直前の韓国戦からは1人変えただけ。ボリビアは来年3月に予定されている大陸間プレーオフに向け、メンバーを固めて日本に挑んできた。だがその差は歴然。4分、久保建英が右サイドを突破して折り返すと複数の日本選手がフリーになっており、鎌田大地が冷静に決めてあっさりと先制点を奪った。そうなるとあ