【ジュネーブ＝船越翔】国連の専門機関・国際電気通信連合（ＩＴＵ）は、２０２５年のインターネットの推計利用者数は世界人口の４分の３にあたる約６０億人に上るとする報告書をまとめた。２４年より２億人以上増えたが、低所得国などを中心に約２２億人は依然として利用できていないという。ＩＴＵが１７日に公表した報告書によると、地域別のインターネット利用率は、欧州が９２％、南北アメリカが８８％だったが、アフリカ