青森市で高齢夫婦が住宅で刺され死亡した事件で、母親を殺した疑いで長男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、金本大周容疑者（34）です。18日午前8時前、青森市の住宅で金本容疑者自ら「両親を殺した」と110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、この家に住む金本直人さん（71）と妻の美羅さん（61）が血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。2人の体には刃物のような物で刺され