【SILENT HILL f #7 加藤小夏】 11月18日 配信 俳優の加藤小夏さんは11月18日、表彰イベント「The Game Awards」ベストパフォーマンス（Best Performance）部門ノミネートの喜びを自身のYouTube配信チャンネル内で報告した。 加藤小夏さんは、9月25日に発売したサイコロジカルホラー「サイレントヒルf」にて、主人公の雛子役を務めている。ベストパフォーマンス部門