佐藤隆太が主演するドラマ「新東京水上警察」（フジテレビ系）の第7話が、18日に放送された。（※以下、ネタバレあり）本作は、水上警察を題材にし、佐藤隆太演じる碇拓真刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。原作は、ミステリー作家の吉川英梨氏による同名シリーズ。ある日、碇たちは、篠宮多江（野波麻帆）のチームとともに「ハーフム