【2026年6月発売ガンプラ】 11月19日 商品ページ公開 HG 1/144 ハンブラビ（GQ） BANDAI SPIRITSは、2026年6月に発売予定のガンプラ「HG 1/144 ハンブラビ（GQ）」と「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」の商品ページを公開した。両製品は11月18日の配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第3回！」にて情報が公開された。 HG 1/144 ハンブラビ（GQ） 価格は2,860円。TV