岡山西警察署 岡山市の小学校に侵入し、児童らの上靴12足を盗んだとして、岡山市の無職の男(29)が19日、建造物侵入と窃盗の疑いで書類送検されました。 警察によりますと、男は2025年10月21日と22日、岡山市北区の小学校に校門から侵入し、屋外の下駄箱から児童と教職員の上靴12足（時価合計7700円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 「靴がなくなっている」と複数の児童から相談を受けた教職員が110番通報しました。