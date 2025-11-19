三井不動産ロジスティクスパーク(MFLP)船橋は11月8日、テナント・地域の人々、企業等と共創する交流イベント「MFLP船橋プレミアムフェスタ2025」を開催した。豪華ゲストが多数参加したイベントを振り返りつつ、MFLP統括の堀田氏にお話を伺ってみたい。三井不動産ロジスティクスパーク(MFLP)船橋で開催された「MFLP船橋プレミアムフェスタ2025」○2022年から毎年開催されている「MFLP船橋プレミアムフェスタ」千葉県船橋市にある「