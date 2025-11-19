パナソニックは11月18日、「ひとり暮らしの防犯意識に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年10月16日〜10月20日、現在オートロックの集合住宅でひとり暮らしをしている10代〜40代の男女800人を対象にインターネットで行われた。○防犯意識と行動のギャップが浮き彫りに普段どの程度防犯を意識しているかを聞いたところ、「とても意識している」「少し意識している」を合わせると80.9%となり、大半の人が防犯について意識して