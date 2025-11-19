【ビエンチャン＝戸田貴也】ラオスを公式訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１８日夜、首都ビエンチャンのホテルで開かれたパーニー国家副主席主催の晩餐（ばんさん）会に出席された。晩餐会には両国の政府関係者ら約５０人が出席。着物姿の愛子さまは、パーニー氏や１８日に表敬訪問したトンルン国家主席らの歓迎に触れ、「長年培われてきた友情の絆を実感することができました」と述べられた。その上で「私たち若い世